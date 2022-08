Drenica – Gjilani, formacionet zyrtare Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Drenica – Gjilani, e vlefshme për xhiron e tretë të Superligës së Kosovës. Ndeshja do të fillojë në orën 17:00 dhe luhet në “Bajram Aliu”, transmeton lajmi.net. Drenica do të jetë në kërkim të fitores së parë në ligë, ndërsa Gjilani do të tentojë ta vijojë formën e mirë…