Drejtori i Spitalit në Mitrovicë, Gëzim Berisha ndalohet për 48 orë nën dyshimin për dhunë në familje, raportohet se e kërcënoi bashkëshorten se do t’i ndodhë e njëjta gjë sikurse Arlindës

Drejtori i Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës, Gëzim Berisha, është ndaluar për 48 orë nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Dhuna në familje”. Lajmin për Lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala, e cila ka bërë të ditur se ndalimi është bërë me urdhër të prokurorit kujdestar. “Ju konfirmojmë…

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31/10/2026 13:18

Drejtori i Spitalit Përgjithshëm Mitrovicës, Gëzim Berisha, është ndaluar për 48 orë nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Dhuna familje”.

Lajmin për Lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Prokurorisë Themelore Prishtinë, Kaltrina Shala, e cila ka bërë ditur se ndalimi është bërë me urdhër prokurorit kujdestar.

“Ju konfirmojmë se me urdhër Prokurorit kujdestar, është ndaluar për 48 orë, personi me inicialet G.B., nën dyshimin për kryerjen e veprës penale ‘Dhunë familje’, nga neni 248 i Kodit Penal Republikës Kosovës (KPRK). Ndërkohë, Prokurori i Shtetit po ndërmerr gjitha veprimet e nevojshme hetimore, me qëllim sqarimit plotë rrethanave këtij rasti”, ka deklaruar Shala.

Ndërkaq, burime “Betimi për Drejtësi” kanë raportuar se Berisha dyshohet se e ka kërcënuar bashkëshorten e tij duke i thënë se do t’i ndodhë e njëjta gjë sikurse Arlinda Zekajt.

Kujtojmë se Arlinda Zekaj u vra 25 tetor 2026, ndërsa për rastin dyshohet ish-kunati i saj, Albert Sylaj. Viktima paraprakisht kishte raportuar ish-bashkëshortin e saj, Jeton Sylaj, për dhunë familje.

Hetimet për rastin ndaj Gëzim Berishës janë duke vazhduar./lajmi.net/

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