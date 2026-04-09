“Drejtësia nuk mund të jetë selektive”: Gazetarët nga Kosova dhe Shqipëria i drejtohen BE-së dhe Qeverisë së SHBA-së për procesin në Hagë
Një grup gazetarësh nga Kosova i janë drejtuar institucioneve të Bashkimit Evropian dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara me një adresim, në të cilin kanë ngritur shqetësime serioze për mënyrën se si po zhvillohen proceset në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, veçanërisht në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
Në letër, ndër të tjera, thuhet se këto shqetësime nuk janë politike, por mbështeten në raportimet e mediave të pavarura.
Gazetarët pjesmarrës: 1. Blendi Fevziu (Klan TV, Albania) 2. Adriatik Kelmendi (Klan Kosova, Kosovo) 3. Afërdita Saraqini – Kelmendi (RTV 21, Kosovë) 4. Lirim Mehmetaj (VOX Kosova, Kosovo) 5. Berat Buzhala (Nacionale, Kosovo) 6. Ermal Panduri (RTV Dukagjini, Kosovë) 7. Sidorela Gjoni (Top Channel, Albania) 8. Leonard Kerquki (T7 & Gazeta Express, Kosovë) 9. Alban Dudushi (RTSH, Albania) 10. Kushtrim Sadiku (Kanal 10, Kosovë)
Adresimi i plotë
DREJTËSIA NUK MUND TË JETË SELEKTIVE
Drejtuar institucioneve të Bashkimit Evropian dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara
Ne, një grup gazetarësh nga Kosova dhe rajoni, ngremë shqetësime serioze për mënyrën se si po zhvillohen proceset në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, veçanërisht në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
Këto shqetësime nuk janë politike. Ato mbështeten në raportime të mediave të pavarura, reagime të shoqërisë civile, vlerësime institucionale dhe qëndrime të ekspertëve juridikë.
BE dhe SHBA jo vetëm që mbështetën krijimin e kësaj gjykate – ato garantuan se ajo do të përfaqësonte standardet më të larta të drejtësisë. Pikërisht për këtë arsye, çdo devijim nga këto standarde është një test i drejtpërdrejtë i besueshmërisë së tyre.
Sot, ky test po vihet seriozisht në pikëpyetje.
– Ndërhyrjet e gjyqtarëve përtej rolit të arbitrit neutral
– Paraburgimi mbi pesë vite pa vendim përfundimtar
– Zvarritja e procesit përtej çdo standardi të “kohës së arsyeshme”
– Mungesa e transparencës përmes seancave të mbyllura
– Pranimi i provave pa verifikim të mjaftueshëm
– Vendime që devijojnë nga parime themelore evropiane si lex mitior
Këto nuk janë detaje procedurale. Këto janë çështje që prekin thelbin e drejtësisë.
Në këtë kontekst, kërkojmë përgjigje të qarta:
– Kush mban përgjegjësi për një paraburgim kaq të gjatë?
– Si garantohet paanshmëria e gjykimit?
– Pse transparenca është përjashtim dhe jo rregull?
– Çfarë ndodh nëse konstatohet shkelje e standardeve ndërkombëtare?
– Dhe mbi të gjitha: a po funksionon kjo gjykatë si mekanizëm drejtësie – apo si instrument me standarde të dyfishta?
Kosova ndryshoi Kushtetutën e saj nën presion ndërkombëtar, me besimin se drejtësia do të jetë e drejtë, transparente dhe e barabartë.
Sot, ky besim po lëkundet.
Këto pyetje nuk e dëmtojnë drejtësinë.
Heshtja po.
Nëse një gjykatë e ndërtuar në emër të vlerave evropiane humb besimin e publikut, ajo rrezikon të shndërrohet nga simbol i drejtësisë në simbol të selektivitetit.
Dhe kjo është një kosto që nuk mund ta përballojë askush.