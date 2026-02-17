“Drejtësi, jo politikë”, sot në Prishtinë marshohet në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së
Me moton “Drejtësi, jo politikë”, sot në Prishtinë do të mbahet marshi në mbështetje udhëheqësve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hagë.
Ky pritet të jetë marshi më i madh që është organizuar ndonjëherë në Kosovës.
Në mbështetje të marshit të organizuar nga platforma “Liria ka Emër”, që është paraparë të nisë në orën 14:00, kanë dalë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, liderët e shumicës së partive politike dhe kryetarët e shumë komunave të Kosovës.