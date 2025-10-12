Dramë në Drenas, exit-polli i Haxhiut thotë se zhvillohet garë e ngushtë mes Lladrovcit e Hajdarit
Me të mbyllur vendvotimet në të gjithë Kosovën, tanimë është bërë edhe publikimi i rezultateve të para në bazë të exit-polleve. Gazetari Baton Haxhiu dhe exit-polli i publikuar në t7 bën të ditur se rezultatet e deritanishme tregojnë: Në bazë të këtij exit-polli del se rezultati në Komunën e Drenasit është dramë e vërtetë. 48.6%…
Lajme
Me të mbyllur vendvotimet në të gjithë Kosovën, tanimë është bërë edhe publikimi i rezultateve të para në bazë të exit-polleve.
Gazetari Baton Haxhiu dhe exit-polli i publikuar në t7 bën të ditur se rezultatet e deritanishme tregojnë:
Në bazë të këtij exit-polli del se rezultati në Komunën e Drenasit është dramë e vërtetë.
48.6% është Ramiz Lladrovci dhe 45.3% është Petrit Hajdari./Lajmi.net/