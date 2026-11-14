Drake befason në skenë këngëtaren shqiptare, bëhet viral momenti kur këndojnë bashkë
Drake ka bërë një paraqitje surprizë në një prej koncerteve të artistes shqiptare, Qendresa. Reperi kanadez u shfaq në shoun e Qendresës në Toronto, duke u ngjitur në skenë për të kënduar bashkë me të këngën “Slap The City”. Fansat u befasuan nga kjo paraqitje dhe shijuan shfaqjen. Drake, që kohëve të fundit po shpërfaq…
ShowBiz
Drake ka bërë një paraqitje surprizë në një prej koncerteve të artistes shqiptare, Qendresa.
Reperi kanadez u shfaq në shoun e Qendresës në Toronto, duke u ngjitur në skenë për të kënduar bashkë me të këngën “Slap The City”.
Fansat u befasuan nga kjo paraqitje dhe shijuan shfaqjen.
Drake, që kohëve të fundit po shpërfaq çdo herë e më shumë fiksimin e tij me shqiptarët, e kishte ftuar Qendresën, një artiste e re në rritje, në albumin e tij.
Kënga e tyre, “Slap The City”, ka marrë mbi 9 milionë klikime në YouTube.