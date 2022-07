Dortmundi pas Suarez

Borussia Dortmund janë pas sulmuesit uruguaian, Luis Suarez.

Borussia Dortmund është në kërkim të një sulmuesi të ri pas problemeve shëndetësore të Sebastien Hallerit.

Sipas “Sky Germany” drejtuesit e klubit gjerman janë duke tentuar ta transferojnë sulmuesin Luis Suarez, transmeton lajmi.net.

Klubi gjerman do të fillojnë bisedimet me 35 vjeçarin dhe po shpresojnë se do ta bindin të transferohet drejt Bundesligës.

Uruguaiani është lojtar i lirë dhe mbetet të shihet se cili do të jetë vendimi i tij në lidhje me të ardhmen e tij./Lajmi.net/