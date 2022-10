Dorëzohet Xavi: Duhet të mendojmë për La Liga, Champions League u komplikua shumë Barcelona nuk do të mendojë më për Champions League. Barazimi i sotëm me rezultatin 3:3 në ‘Camp Nou’ kundër Inter, e lë Barcelonën me gjasa minimale për të vazhduar tutje. Pas ndeshjes, disa komente ka dhënë edhe trajneri Xavi Hernandez, i cili thotë se gabimet në mbrojtje i kushtuan skuadrës. Ai bëri të ditur se…