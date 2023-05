Dorëzohen për Nagelsmann, Tottenham gjuan “grrepin” te Xabi Alonso

Burimet e Sky Sports thonë se klubi anglez nuk është takuar me Julian Nagelsmann për të diskutuar bashkëpunimin dhe nuk priten takime të tjera me trajnerin.

Përfaqësuesit e drejtuesve të Tottenhamit e respektojnë trajnerin gjerman, por ai nuk është zgjedhja e tyre e parë dhe e vetme.

Vihet re gjithashtu se bosët e Spurs e admirojnë trajnerin e Bayer Leverkusen, Xabi Alonso.

