Dorëzohen dy armë automatike AK-47 në Vushtrri – i dyshuari pretendon se i ka ruajtur që nga lufta
Një rast i armëmbajtjes pa leje është raportuar më 29 gusht 2025, në orën 08:50, në Vushtrri, ku një mashkull kosovar është paraqitur në stacionin policor dhe ka dorëzuar dy armë të gjata automatike të llojit AK-47. Sipas deklaratës së tij para autoriteteve, i dyshuari ka pohuar se armët i ka poseduar që nga lufta…
Lajme
Një rast i armëmbajtjes pa leje është raportuar më 29 gusht 2025, në orën 08:50, në Vushtrri, ku një mashkull kosovar është paraqitur në stacionin policor dhe ka dorëzuar dy armë të gjata automatike të llojit AK-47.
Sipas deklaratës së tij para autoriteteve, i dyshuari ka pohuar se armët i ka poseduar që nga lufta e fundit në Kosovë. Së bashku me armët janë dorëzuar edhe dy karikatorë të zbrazët, transmeton lajmi.net
Pas intervistimit, dhe në konsultim me prokurorin e rastit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa armët janë sekuestruar nga policia.
Hetimet për rrethanat e rastit janë duke vazhduar./lajmi.net/