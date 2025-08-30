Dorëzohen dy armë automatike AK-47 në Vushtrri – i dyshuari pretendon se i ka ruajtur që nga lufta

Një rast i armëmbajtjes pa leje është raportuar më 29 gusht 2025, në orën 08:50, në Vushtrri, ku një mashkull kosovar është paraqitur në stacionin policor dhe ka dorëzuar dy armë të gjata automatike të llojit AK-47. Sipas deklaratës së tij para autoriteteve, i dyshuari ka pohuar se armët i ka poseduar që nga lufta…

30/08/2025 08:29

Një rast i armëmbajtjes pa leje është raportuar më 29 gusht 2025, në orën 08:50, në Vushtrri, ku një mashkull kosovar është paraqitur në stacionin policor dhe ka dorëzuar dy armë të gjata automatike të llojit AK-47.

Sipas deklaratës së tij para autoriteteve, i dyshuari ka pohuar se armët i ka poseduar që nga lufta e fundit në Kosovë. Së bashku me armët janë dorëzuar edhe dy karikatorë të zbrazët, transmeton lajmi.net

Pas intervistimit, dhe në konsultim me prokurorin e rastit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa armët janë sekuestruar nga policia.

Hetimet për rrethanat e rastit janë duke vazhduar./lajmi.net/

