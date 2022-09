Donjeta Sadiku mëson kundërshtaren me të cilën do të ballafaqohet sot Boksierja kosovare Donjeta Sadiku do të marrë në turneun ndërkombëtar “Ballkan” që po zhvillohet në Sofje të Bullgarisë dhe tashmë ka mësuar kundërshtaren e saj. Sadiku në çerekfinale do të boksojë kundër boksieres nga Franca Hamadouche Maiva në kategorinë 60 kilogramë, raporton KosovaPress. Maiva është boksiere me përvojë si kampione evropiane dhe boksiere qe merr…