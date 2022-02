Donaldi befason të gjithë, shfaqet në festën e Top Channel i veshur si Spiderman

Donaldi ka habitur të gjithë me veprimin e tij të fundit.

Aktori Veshaj njëherësh ish-banori dhe një nga finalistët e BBV ka bërë një veprim të çuditshëm.

Teksa të gjithë ishin të bindur se ai nuk do merr pjesë në festën e Top Channel për shkak të përplasjes me motrat Hoxha, ai ka befasuar të gjithë me lëvizjen e tij të radhës.

Derisa mbrëmjen e sotme po zhvillohet një festë me gjithë ish-banorët e “Big Brother VIP”, bashkëpunëtorët dhe stafin që ka punuar gjatë këtyre katër muajve, ajo që ka marrë më shumë vëmendje është pjesëmarrja e Donaldit dhe Romeos në festë.

Në një video të publikuar në Instagram, dy vëllezërit shihen në festë. Madje, Donaldi ka shkuar i veshur si “Spiderman”.

Videon mund ta ndiqni KËTU.