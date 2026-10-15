Dogana e Kosovës mbledh 1.52 miliardë euro të hyra për nëntë muaj
Dogana e Kosovës ka realizuar të hyra totale në vlerë prej 1 miliard e 521 milionë euro gjatë periudhës janar–shtator 2026, duke shënuar rritje prej 5.7% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2025, kur të hyrat arritën në 1 miliard e 439 milionë euro. Kjo rritje reflekton performancën pozitive në mbledhjen e të hyrave…
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Dogana e Kosovës ka realizuar të hyra totale në vlerë prej 1 miliard e 521 milionë euro gjatë periudhës janar–shtator 2026, duke shënuar rritje prej 5.7% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2025, kur të hyrat arritën në 1 miliard e 439 milionë euro.
Kjo rritje reflekton performancën pozitive në mbledhjen e të hyrave doganore dhe kontributin e vazhdueshëm të Doganës së Kosovës në buxhetin e Republikës së Kosovës.
Sipas të dhënave për këtë periudhë, rritje është shënuar në të tri kategoritë kryesore të të hyrave:
- Taksa doganore: 145.67 milionë euro, me rritje prej 7.0% krahasuar me vitin 2025.
- Taksa e akcizës: 487.25 milionë euro, me rritje prej 1.9%.
- TVSH-ja: 884.71 milionë euro, me rritje prej 7.5%.
Dogana e Kosovës mbetet e përkushtuar në zbatimin e legjislacionit doganor, parandalimin e parregullsive dhe kontrabandës, lehtësimin e tregtisë së ligjshme dhe sigurimin e të hyrave për buxhetin e shtetit.