Do të udhëtojë, por a do të luajë? Mbappe sfidohet nga lëndimi

Fillimi i vitit nuk ka qenë i favorshëm për Real Madrid, pasi sulmuesi kryesor Kylian Mbappe u lëndua dhe është në dyshim për ndeshjen ndaj Real Betis. Lajmet e fundit sugjerojnë se francezi mund të mungojë për pjesën më të madhe të Superkupës së Spanjës në Arabinë Saudite. Sipas raportimeve, Mbappe pritet të udhëtojë me…

Sport

02/01/2026 17:02

Fillimi i vitit nuk ka qenë i favorshëm për Real Madrid, pasi sulmuesi kryesor Kylian Mbappe u lëndua dhe është në dyshim për ndeshjen ndaj Real Betis.

Lajmet e fundit sugjerojnë se francezi mund të mungojë për pjesën më të madhe të Superkupës së Spanjës në Arabinë Saudite.

Sipas raportimeve, Mbappe pritet të udhëtojë me skuadrën, por është shumë e vështirë që të luajë në gjysmëfinalen ndaj Atletico Madrid, ndërsa një mundësi mund të ketë vetëm nëse Los Blancos kalojnë në finale, edhe pse nuk do të jetë në formë 100%.

27-vjeçari është shënuesi më i rëndësishëm i Madridit këtë sezon, me 29 gola në të gjitha garat, duke siguruar më shumë se gjysmën e golave të ekipit. Mungesa e tij pritet të jetë një goditje e madhe për skuadrën dhe trajnerin Xabi Alonso, veçanërisht pas rezultateve të dobëta në dhjetor.

