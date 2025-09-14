Djali i Jakup Krasniqit: Populli ka qenë, është dhe do të mbetet gjithmonë me UÇK-në

Altin Krasniqi, djali i Jakup Krasniqit, ka reaguar pas protestës së sotme në Hagë, duke theksuar se populli i Kosovës ka folur në emër të vet dhe kërkon vetëm drejtësi. Ai shtoi se qytetarët e Kosovës kanë qëndruar dhe do të vazhdojnë të qëndrojnë përkrah UÇK-së, duke theksuar se mbështetja për ish-luftëtarët e UÇK-së është…

Lajme

14/09/2025 23:00

Altin Krasniqi, djali i Jakup Krasniqit, ka reaguar pas protestës së sotme në Hagë, duke theksuar se populli i Kosovës ka folur në emër të vet dhe kërkon vetëm drejtësi.

Ai shtoi se qytetarët e Kosovës kanë qëndruar dhe do të vazhdojnë të qëndrojnë përkrah UÇK-së, duke theksuar se mbështetja për ish-luftëtarët e UÇK-së është e palëkundur.

