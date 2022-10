Distria Krasniqi sot lufton për medalje në Kampionat Evropian –fillimisht përballet me Lin Hussan Distria Krasniqi sot do ta synojë një medalje në kuadër të Kampionatit Botëror për xhudo, që po mbahet në Uzbekistan. Garuesja nga Peja fillimisht do të përballet me xhudisten HSU Lin Hussan në kuadër të kategorisë 52 kilogramë. Në rast fitoreje, Krasniqin e pret një tjetër sfidë me fituesen e përballjes Aissahine – Nguyen/Odette. Përveç…