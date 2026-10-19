Disa rrugë në Bregun e Diellit mbesin pa ujë, furnizimi pritet të rikthehet nesër

Disa rrugë në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë do të mbesin përkohësisht pa furnizim me ujë, pas dëmtimit të një gypi të ujësjellësit me diametër DN 150 milimetra. Sipas njoftimit për konsumatorët, ndërprerja e furnizimit me ujë përfshin rrugët Hyzri Talla, Ilir Durmishi, Besa dhe Fadil Ferati, si dhe zonën e qendrës tregtare. Për…

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19/10/2026 20:59

Disa rrugë në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë do të mbesin përkohësisht pa furnizim me ujë, pas dëmtimit të një gypi të ujësjellësit me diametër DN 150 milimetra.

Sipas njoftimit për konsumatorët, ndërprerja e furnizimit me ujë përfshin rrugët Hyzri Talla, Ilir Durmishi, Besa dhe Fadil Ferati, si dhe zonën e qendrës tregtare.

Për shkak të kompleksitetit të punimeve për sanimin e dëmtimit, rikthimi i furnizimit me ujë pritet të bëhet gjatë ditës së nesërme.

Konsumatorëve të prekur u është kërkuar mirëkuptim deri në përfundimin e punimeve dhe normalizimin e furnizimit me ujë.

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