Sulmuesi portugez, Diogo Jota ka zhbllokuar rezultatin duke shënuar ndaj Serbisë, shkruan lajmi.net.

Jota shftytëzoi një krosim nga Bernardo Silva në min (11′) për ti dhënë avantazhin skuadrës së tij.

Rezultati momental, Serbia 0-1 Portugalia./Lajmi.net/

GOOAL! Bernardo Silva with the assist for Diogo Jota’s goal against Serbia!

pic.twitter.com/1BrN0kFbMr

