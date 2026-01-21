Digjet një shtëpi në Malishevë, vdes një grua mbi 50 vjeç
Lajme
Në fshatin Goriq të Malishevës është djegur mbrëmë një shtëpi dhe si pasojë ka mbetur e vdekur një grua mbi të 50-at.
Lajmin për KosovaPress e ka konfirmuar drejtori rajonal i Policisë në Gjakovë, Lumni Graishta i cili theksoi se shkaqet e zjarrit ende nuk dihen.
“Rasti i zjarrit është raportuar të ketë ndodhur në fshatin Goriq, Malishevë. Viktima rreth 53-54 vjeçare. Shkaku i zjarrit nuk dihet”, ka thënë Graishta.