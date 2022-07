Di Maria arrin në Torino

Di Maria është lojtari më i ri i ekipit nga Torino, por, mungon vetëm zyrtarizimi.

Argjentinasi do të nënshkruajë një kontratë njëvjeçare me mundësi për një vit shtesë, për vlerën e 7 milionë euro në sezon.

Ai do t`i bashkohet ‘Zonjës së Vjetër’, si një lojtar i lirë, pasi i skadoi kontrata me Paris Saint Germain.

Siç njofton Fabrizio Romano, anësori ka arritur në Torino, kështu duke mbetur vetëm zyrtarizimi si lojtari më i ri i Juventusit.

…and here’s new Juventus signing Ángel Di María, just landed in Turin. ⚪️⚫️🛬 #Juventus@juventusfc 🎥⤵️ pic.twitter.com/RI6qb24LY3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2022