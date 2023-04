Detaje për plagosjen në veri, Policia përgënjeshtron mediat serbe se këta të fundit shtinë me armë ndaj dikujt Policia e Kosovës ka njoftuar së fundi në lidhje me një person të plagosur në veri të vendit. Nga Policia është bërë e ditur se dje rreth orës 23:48 kanë pranuar një informacion lidhur me dyshimet për plagosje me armë zjarri, të një personi në veri. Por gjithashtu është theksuar se ky rast nuk ka…