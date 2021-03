Dest në ‘stilin e Messit’, shënon një gol fantastik për Amerikën

Kombëtarja e Shteteve të Bashkuara të Amerikes ka zhvilluar një ndeshje miqësore ndaj Xhamajkas, duke fituar me rezultat 4-1, shkruan lajmi.net.

Vëmendje të madhe në këtë ndeshje ka marrë goli i shënuar nga mbrojtësi anësor i Barcelonës, i cili po vazhdon formën e tij të shkëlqyeshme.

Ai shënoi një gol në stilin e bashkëlojtarit të tij te Barcelona, Lionel Messit, duke dëshmuar se po bashkëpunon me argjentinasin.

Ky ishte goli i parë nga Dest, i shënuar për Amerikën./Lajmi.net/

TAKE A BOW, SERGIÑO DEST!

The #USMNT defender cuts inside and fires home a ROCKET for his first international goal! 🚀🇺🇸 pic.twitter.com/F5jxhkpACy

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) March 25, 2021