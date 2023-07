Dëshpërim i madh te Chelsea, ende pa filluar sezoni ylli i ekipit lëndon “ACL-n” Mauricio Pochettino ende pa filluar sezonin me Chelsean po has në probleme të mëdha. Ylli i klubit, Wesley Fofana është lënduar dhe ka këputur ligamentet e gjurit. Mbrojtësi francez i është nënshtruar një operacioni dhe do të mungoj pothuajse gjithë sezonin e ri 2023/24, shkruan Lajmi.net “Wesley tani do të fillojë rikuperimin e tij dhe…