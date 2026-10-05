Deputeti që u kthye dhunshëm prapa në Kuvend nga protestuesit është vëllai i dëshmorit Njazi Rexhepi

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Fahrush Rexhepi, është ndaluar nga protestuesit teksa po tentonte të largohej nga objekti i Kuvendit të Kosovës. Protestuesit e kanë kthyer sërish brenda Kuvendit, duke bërë të qartë se nuk do të lejojnë largimin e deputetëve pa u votuar Ligji për Dhomat e Specializuara. Qytetarët po vazhdojnë të qëndrojnë para Kuvendit,…

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05/10/2026 16:49

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