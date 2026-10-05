Deputeti që u kthye dhunshëm prapa në Kuvend nga protestuesit është vëllai i dëshmorit Njazi Rexhepi
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Fahrush Rexhepi, është ndaluar nga protestuesit teksa po tentonte të largohej nga objekti i Kuvendit të Kosovës. Protestuesit e kanë kthyer sërish brenda Kuvendit, duke bërë të qartë se nuk do të lejojnë largimin e deputetëve pa u votuar Ligji për Dhomat e Specializuara. Qytetarët po vazhdojnë të qëndrojnë para Kuvendit,…
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Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Fahrush Rexhepi, është ndaluar nga protestuesit teksa po tentonte të largohej nga objekti i Kuvendit të Kosovës.
Protestuesit e kanë kthyer sërish brenda Kuvendit, duke bërë të qartë se nuk do të lejojnë largimin e deputetëve pa u votuar Ligji për Dhomat e Specializuara.
Qytetarët po vazhdojnë të qëndrojnë para Kuvendit, ndërsa kërkesa e tyre kryesore mbetet votimi i ligjit edhe në fazat e tjera të procedurës parlamentare.
Deputeti që e kthyen prapa sot është vëllai i dëshmorit të UÇK-së, Njazi Rexhepi, nga Sllatina e Epërme e Vitisë.
Vëllai tjetër i tij është Jonuz Rexhepi, veteran i luftës dhe pjesë e forcave të UÇK-së në ofensivat e Koshares. /Lajmi.net/
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