Deputeti Agron Shehaj rrëmben dokumentin konfidencial të marrëveshjes me SHBA-të dhe largohet me vrap

Pas futjes me procedurë të përshpejtuar të shqyrtimit të projektligjit për huanë prej 302 mln dollarë nga SHBA për pajisje ushtarake, deputetëve u është vënë në dispozicion një kopje për ta lexuar para se të mbahet seanca e radhës sot në ora 15:00. Kopja e marrëveshjes, për të cilën deputetët duhet të firmosin për konfidencialitetin…

Lajme

27/07/2026 13:14

Pas futjes me procedurë të përshpejtuar të shqyrtimit të projektligjit për huanë prej 302 mln dollarë nga SHBA për pajisje ushtarake, deputetëve u është vënë në dispozicion një kopje për ta lexuar para se të mbahet seanca e radhës sot në ora 15:00.

Kopja e marrëveshjes, për të cilën deputetët duhet të firmosin për konfidencialitetin e saj sipas kushtetutës pasi është një dokument i klasifikuar, është vënë në dispozicion të të gjithë deputetëve.

Por në një video të shpërndarë nga Partia Demokratike, shihet se në këtë ambient ku do duhej të lexohej kjo marrëveshje nga të gjithë deputetët, Agron Shehaj futet, e merr dhe largohet me vrap.

YouTube player

Artikuj të ngjashëm

July 27, 2026

Dogana në Vërmicë zbulon mallra të padeklaruara në vlerë rreth 15...

July 27, 2026

Aksident me fatalitet në Istog, vdes motoçiklisti

July 27, 2026

Francë: Teste droge për zyrtarët e qeverisë, disa rezultojnë pozitivë

July 26, 2026

Netanyahu për kryebashkiakun e New York-ut Mamdani: Po nxit urrejtje ndaj...

July 26, 2026

Trump ndalon përkohësisht sulmet ndaj Iranit, krijohet mundësia për negociata...

July 22, 2026

Facebook dhe Instagram bien nga funksioni për herë të dytë brenda 72 orëve

Lajme të fundit

Dogana në Vërmicë zbulon mallra të padeklaruara në...

Aksident me fatalitet në Istog, vdes motoçiklisti

Francë: Teste droge për zyrtarët e qeverisë, disa rezultojnë pozitivë

Seanca për sulmin terrorist në Ibër Lepenc ndërpritet,...