Deputetët ndezin qirinj për të nderuar të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës
Në Kuvendin e Kosovës po mbahet seancë për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës së fundit në Kosovë me moton “Ma kthe dritën”
Kjo seancë ka nisur duke ndezur qirinj për të nderuar ata.
14 prilli është Dita Memoriale e të Mbijetuarve të Dhunës Seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, një ditë e dedikuar për të kujtuar vuajtjet dhe traumat e atyre që kanë përjetuar këtë formë të rëndë dhune gjatë konfliktit.
Kjo ditë ka për qëllim të njohë padrejtësinë e përjetuar nga të mbijetuarit, të adresojë pasojat e thella psikologjike dhe sociale, si dhe të rrisë ndërgjegjësimin për nevojën e drejtësisë dhe luftën kundër stigmës që ata vazhdojnë të përballen.
Ndryshe, 14 prilli është shpallur zyrtarisht si Dita Memoriale e të Mbijetuarve të Dhunës Seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, një vendim që synon të ruajë kujtesën kolektive dhe të nxisë solidaritetin me të mbijetuari