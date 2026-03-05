Deputetët e PDK-së dalin nga objekti i Kuvendit pak minuta para se të mbahet seanca e dytë
Ndonëse kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu tha se do të mbahet një tjetër seancë në ora 22:00, pasi dështoi ajo për shqyrtimin e amendamenteve kushtetuese që presidentit/eja të zgjedhet nga populli, megjithatë PDK tashmë kanë dalë nga objekti. Shumë prej tyre veçse janë larguar nga Kuvendi, derisa pritet të nis seanca e radhës.
Lajme
Ndonëse kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu tha se do të mbahet një tjetër seancë në ora 22:00, pasi dështoi ajo për shqyrtimin e amendamenteve kushtetuese që presidentit/eja të zgjedhet nga populli, megjithatë PDK tashmë kanë dalë nga objekti.
Shumë prej tyre veçse janë larguar nga Kuvendi, derisa pritet të nis seanca e radhës.