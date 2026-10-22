Dëmtoi bllombën e njehsorit elektrik në Mitrovicë të Veriut, intervistohet i dyshuari
Një rast i vjedhjes së shërbimeve është raportuar në Mitrovicë të Veriut. Sipas raportit të Policisë së Kosovës, më 21 tetor, rreth orës 21:15, është raportuar për dëmtimin e bllombës së njehsorit të energjisë elektrike në rrugën “Vasilije Ostroshki”, shkruan lajmi.net. Lidhur me rastin, policia ka intervistuar një të dyshuar mashkull kosovar. Me vendim të…
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Një rast i vjedhjes së shërbimeve është raportuar në Mitrovicë të Veriut.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, më 21 tetor, rreth orës 21:15, është raportuar për dëmtimin e bllombës së njehsorit të energjisë elektrike në rrugën “Vasilije Ostroshki”, shkruan lajmi.net.
Lidhur me rastin, policia ka intervistuar një të dyshuar mashkull kosovar.
Me vendim të prokurorit, rasti është proceduar në procedurë të rregullt. /Lajmi.net/