Deliu: Kurti flet për kompromis për Presidentin por nuk heq dorë nga tri pozitat, kjo është bllokadë e qëllimshme – Zgjedhjet të pashmangshme

20/04/2026 12:24

Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu-Kodra ka shkruar në lidhje me situatën për zgjedhjen e Presidentit.

Ajo ka thënë se Kurti në njërën anë flet për kompromis për Presidentin, e në anën tjetër nuk heq dorë nga kontrolli mbi tri pozitat kryesore të shtetit.

Deputetja Deliu-Kodra e ka rikujtuar se kanë mbetur vetëm edhe 7 ditë.

“Kjo nuk është më krizë, është bllokadë e qëllimshme. Zgjedhjet janë të pashmangshme per ti dhënë fund kësaj farse të kotë”, ka shkruar ajo në Facebook. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

