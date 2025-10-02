Deklarata e Rovena Dilos: Po të dëgosh rep shqiptar, 50% bëhen kriminelë
Këngëtarja e njohur Rovena Dilo ka ndezur diskutime pas një deklarate të fortë për reperët dhe ndikimin e muzikës rap në shoqëri. Teksa ishte e ftuar ne ‘Ftese ne 5’, Dilo shprehu shqetësimin e saj rreth asaj që e përshkroi si një “zhanër provokativ” që mund të nxisë sjellje të rrezikshme dhe të polarizojë të rinjtë.
“Po të dëgosh rep shqiptar, 50% bëhen kriminelë,” tha Dilo, duke shtuar se muzika duhet të jetë “një mjet ushqyes, frymëzues, zbukurues” dhe jo një impuls drejt dhunës apo ekstremizmit. Ajo ngriti pyetjen retorike se çfarë e frymëzon një reper të marrë një kallashnikov dhe të vrasë, apo të hedhi shampanjë në koke, si metaforë për dy reale të ndryshme që muzika mund të nxisë.
“Po të dëgjosh repin shqiptar, 50% bëhen kriminelë. Ky është frymëzimi që u jep. Muzika duhet të jetë një mjet ushqyes, frymëzues dhe zbukurues, ku të çon kjo? Ky zhanër është tepër provokativ. Çfarë të frymëzon një reper: të marrësh një kallashnikov e të vrasësh, apo të hedhësh shampanjë në kokë?”
Deklarata e artistes pritet të ndajë opinionin: disa mbështesin shqetësimin e saj për mesazhet që normalizojnë dhunën, të tjerë e konsiderojnë përgjegjësi të diskutueshme që penalizon të gjithë një zhanër për veprime të individëve. Në rrjete sociale, komente kanë shfaqur qasje të ndryshme nga mbrojtja e lirive artistike dhe nevoja për pasqyrimin e realitetit në art, deri tek thirrjet për më shumë përgjegjësi sociale nga artistët.
Muzika, përfshirë repin, mund të jetë reflektim i problemeve sociale (paboritet, varfëri, dhunë), por nuk është domosdoshmërisht shkaktar i sjelljeve kriminale.