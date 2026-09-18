Deklarata e Haradinajt për Specialen në vitin 2015: Po bëhet një monstrum juridik

Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka rikthyer në vëmendje një deklaratë të Ramush Haradinajt të 26 qershorit 2015, kur ai kishte kundërshtuar themelimin e Gjykatës Speciale. Përmes një postimi në Facebook, Ramadani ka kujtuar qëndrimin e atëhershëm të Haradinajt, i cili kishte bërë thirrje që deputetët të mos i votonin amendamentet kushtetuese që i hapën…

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18/09/2026 09:43

Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka rikthyer në vëmendje një deklaratë të Ramush Haradinajt të 26 qershorit 2015, kur ai kishte kundërshtuar themelimin e Gjykatës Speciale.

Përmes një postimi në Facebook, Ramadani ka kujtuar qëndrimin e atëhershëm të Haradinajt, i cili kishte bërë thirrje që deputetët të mos i votonin amendamentet kushtetuese që i hapën rrugë themelimit të Dhomave të Specializuara.“26 qershor 2015 – Aleanca dhe Ramush Haradinaj ishte kundër Gjykatës Speciale.

Bëri thirrje që të mos votohen amandamentet kushtetuese. E kishte të qartë se Gjykata Speciale po bëhej një monstrum juridik”, ka shkruar Ramadani.

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