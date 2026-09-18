Çeku takon drejtuesit e SBAShK-ut, dakordohen për takime me mësimdhënësit

Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Hajrulla Çeku, ka pritur në takim drejtuesit e SBAShK-ut, të cilët e uruan për riemërimin në detyrë. Në takim u diskutua për përfshirjen e sindikatës në hartimin e Strategjisë së re të Arsimit 2035+, si dhe për rezultatet e ulëta të Kosovës në testin PISA dhe nevojën për përmirësimin e…

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18/09/2026 10:13

Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Hajrulla Çeku, ka pritur në takim drejtuesit e SBAShK-ut, të cilët e uruan për riemërimin në detyrë.

Në takim u diskutua për përfshirjen e sindikatës në hartimin e Strategjisë së re të Arsimit 2035+, si dhe për rezultatet e ulëta të Kosovës në testin PISA dhe nevojën për përmirësimin e cilësisë në arsim, transmeton lajmi.net.

Çeku dhe drejtuesit e SBAShK-ut u dakorduan gjithashtu për nisjen e një cikli takimesh me mësimdhënës dhe përfaqësues sindikalë në të gjitha rajonet e Kosovës, për të diskutuar sfidat dhe nevojat e sistemit arsimor.

Njoftimi i plotë:
Ministri Çeku mirëpriti drejtuesit e SBAShK-ut
Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Hajrulla Çeku, së bashku me zëvendësministrin Përparim Kryeziu, mirëpriti kryetarin e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBAShK), Rrahman Jasharaj, nënkryetaren, Vjollca Shala, sekretarin e përgjithshëm, Ymer Ymeri dhe zyrtarin ligjor të SBAShK-ut, Blendor Shatri.
Me këtë rast, drejtuesit e SBAShK-ut e uruan ministrin Çeku për riemërimin në pozitën e ministrit të Arsimit dhe Shkencës, duke i dëshiruar suksese përmbushjen e përgjegjësive dhe objektivave të punës.
Në takim u diskutua për bashkëpunimin dhe përfshirjen e SBAShK-ut në procesin e hartimit të Strategjisë së re të Arsimit 2035+, dokument që do të përcaktojë orientimet dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e arsimit në 10 vjet e ardhshme. Ministri falënderoi SBAShK-un për mbështetjen që i kanë dhënë këtij procesi dhe për përfshirjen dhe kontributin aktiv në takimet e grupeve të punës.
Pjesë qëndrore e diskutimit ishin edhe reflektimet mbi rezultatet e ulëta në testin PISA dhe përgjegjësia për angazhim të përbashkët në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit.
Po ashtu, në këtë takim ministri Çeku dhe drejtuesit e SBAShK u dakorduan për fillimin e një cikli takimesh me mësimdhënës dhe përfaqësues sindikalë në të gjitha rajonet e vendit, për të diskutuar drejtpërdrejt rreth çështjeve thelbësore në arsim, planeve të ministrisë, shtyllave të Strategjisë së re të Arsimit dhe nevojave burimore të mësidhënësve, nxënësve dhe shkollave./lajmi.net/

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