E njëjta kravatë, i njëjti mesazh- gjithnjë për liri e pavarësi: Thaçi në ditën e pavarësisë dhe 18 vjet më vonë në ditën e dënimit

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, më 16 shtator u paraqit në seancën e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë me të njëjtën kravatë që kishte vendosur më 17 shkurt 2008, në ditën kur Kosova shpalli pavarësinë. Në atë ditë historike, Thaçi, atëherë kryeministër i Kosovës, ishte një nga figurat kryesore të ceremonisë së shpalljes…

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18/09/2026 10:09

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, më 16 shtator u paraqit në seancën e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë me të njëjtën kravatë që kishte vendosur më 17 shkurt 2008, në ditën kur Kosova shpalli pavarësinë.

Në atë ditë historike, Thaçi, atëherë kryeministër i Kosovës, ishte një nga figurat kryesore të ceremonisë së shpalljes së shtetësisë.

Por, 18 vjet më vonë, e njëjta kravatë u bë pjesë e një tjetër momenti të rëndësishëm për të.

Kjo të mërkurën e 16 shtatorit, kur ai dëgjoi vendimin e shkallës së parë të Dhomave të Specializuara në Hagë, me të cilin u dënua me 25 vjet burgim.

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