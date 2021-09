Dechamps publikon listën e të ftuarve, Giroud sërish jashtë

Franca do të përballet me Belgjikën në gjysmëfinale të Ligës së Kombeve, të cilët “trekolorët” e luajnë më 7 tetor, gjersa fituesi i këtij takimi do të luajë në finale me fituesin e duelit tjetër Spanjë – Itali.

Surprizë e Dechamps mund të konsiderohet mos-ftesa e sulmuesit Olivier Giroud, i cili tashmë nuk ftohet për herë të dytë me radhë pasi mungoi edhe në ndeshjet paraprake të muajit të kaluar.

Giroud kishte probleme me disa lëndimeve por ai tashmë është kthyer në stërvitje dhe ishte i gatshëm për selektim, por vendimi i Dechamps ka qenë që ai të mos ftohet, ndoshta për faktin se francezi ka Benzeman tani të preferuarin e tij.

Giroud përndryshe është golashënuesi i dytë më i mirë në histori të Kombëtares së Francës, me 46 gola të realizuara, duke u gjendur vetëm prapa Thierry Henrys i cili e mban rekordin me 51 të shënuara.

Në listë mungon gjithashtu edhe mesfushori N’Golo Kante i cili ka rezultuar pozitiv me Covid-19, gjersa në vend të tij është ftuar mesfushori i huazuar i Arsenalit tek Marseille, Matteo Guendouzi.

Më poshtë gjeni listën e plotë të kombëtares së Francës.

Les 2️⃣3️⃣ joueurs qui disputeront le “FINAL 4” de la Ligue des Nations 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/lEqJODAmF5 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 30, 2021

Finalja do të zhvillohet më 10 tetor të këtij viti. /Lajmi.net