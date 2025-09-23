DASH bën grafikë, liston edhe Kosovën e Serbinë: Presidenti Trump – President i Paqes, 7 luftëra i ndali për 7 muaj

Departamenti i Shtetit i SHBA-së, ka bërë një postim në Facebook, të titulluar “Presidenti i Paqes” – referuar presidentit Donald Trump. Në postim, siç e ka përmendur shpesh edhe presidenti Trump, thuhet se për shtatë muaj në mesin e shteteve që Trump ndaloi luftën ishte edhe ajo Kosovë-Serbi. Presidenti Trump, “Presidenti i Paqes”, ndaloi shtatë…

23/09/2025 23:14

Departamenti i Shtetit i SHBA-së, ka bërë një postim në Facebook, të titulluar “Presidenti i Paqes” – referuar presidentit Donald Trump. Në postim, siç e ka përmendur shpesh edhe presidenti Trump, thuhet se për shtatë muaj në mesin e shteteve që Trump ndaloi luftën ishte edhe ajo Kosovë-Serbi.

Presidenti Trump, “Presidenti i Paqes”, ndaloi shtatë luftëra për shtatë muaj, shkruan Departamenti i Shtetit i SHBA-së.

DASH liston shtetet:

Kolumbia-Tailandë, Kosovë-Serbi, Republika Demokratike e Kongos –Ruanda, Pakistan-India, Izrael-Iran, Egjipt-Etiopia, Armenia-Azerbajxhan.

Ndryshe, që nga fillimi i mandatit të tij, presidenti Trump po bën përpjekje të mëdha për t’i dhënë fund edhe luftës Rusi-Ukrainë.

