Dardanët U19 fitojnë edhe në ndeshjen e dytë në “Roma Caput Mundi”

Pas fitores në duelin e djeshëm ndaj Italisë LND, me rezultat 2:1, të përzgjedhurit e Ramiz Krasniqit, sot kanë fituar ndaj skuadrës tjetër italiane Abbruzzo, pas serisë së penalltive 5:4, pasi ndeshja në kohën e rregullt u mbyll 0:0.

Në bazë të rregullave të turneut fitorja me penallti vlerësohet me dy pikë, andaj Dardanët U19 pas dy ndeshjeve kryesojnë renditjen me 5 pikë. Në ndeshjen tjetër, Italia LND shënoi fitore bindëse ndaj Greqisë, me rezultat 3:0.

Përballjen e fundit Kosova e zhvillon të enjten kundër skuadrës së fundit në renditje, Greqisë, ku në rast fitoreje apo barazimi do të arrijë ta mbrojë titullin e kampionit të këtij turneu. /Lajmi.net/