Dardanet mëtojnë rezultat pozitiv kundër Armenisë

Stërvitja u shtrua bazuar në analizën paraprake të ndeshjes Shqipëri-Armeni, nga e cila përzgjedhësja Afërditë Fazlija dhe shtabi teknik provuan të gjitha taktikat e mundshme në mënyrë që të arrihet një rezultat i mirë.

Atmosfera brenda grupit është e mirë dhe vashat janë të motivuara për fitore në mënyrë që sa më parë të harrohet humbja e thellë nga Kombëtarja e Belgjikës të enjten e kaluar.

Ndeshja e nesërme kundër Armenisë zhvillohet në orën 16.00 sipas kohës së Kosovës.

Deklaratat pas stërvitjes

Edonë Kryeziu, kapitene

Kemi arritur të përgatitemi maksimalisht. Në ndeshjen me Belgjikën kemi pasur gabime e lëshime, prandaj besoj që këto gabime nuk do t’i përsërisim dhe shpresoj e besoj në fitore dhe në shtëpi do të kthehemi me tri pikë.

Erletë Mehmeti, futbolliste

Jemi përgatitur maksimalisht. Atmosfera në grup është shumë e mirë. Kemi luajtur ndeshje të fortë me Belgjikën dhe kemi nxjerrë mësimet e duhura nga kjo ndeshje, ndaj besoj në rezultat pozitiv.