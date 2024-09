Dardanët me mesazh për lojtarët para ndeshjes me Qipron Dardanët janë të gatshëm për ndeshjen që Kosova e zhvillon në rrethin e dytë të Ligës së Kombeve përballë Qipros. Ndeshja që fillon në ora 18:00, do të luhet në stadiumin AEK Arena. Dardanët kanë kërkuar maksimumin për këtë ndeshje, duke shkruar se u kanë borxh një fitore miliona shqiptarëve. “Djersë, vullnet, angazhim, rebelim, karakter…