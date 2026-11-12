Dardanët mbajnë stërvitjen e radhës para ndeshjes me Izraelin

Kombëtarja e Kosovës sot është paraqitur në seancë stërvitore para ndeshjes ndaj Izraelit. Ndryshe nga ditët e para, djelmoshat u stërviten sot në stadiumin “Fadil Vokrri”. Të gjithë lojtarët ishin në dispozicion dhe në formë të mirë. Kujtojmë që ndeshja kundër Izraelit zhvillohet të shtunën nga ora 15:00 në “Fadil Vokrri”.

Sport

12/11/2026 16:38

Kombëtarja e Kosovës sot është paraqitur në seancë stërvitore para ndeshjes ndaj Izraelit.

Ndryshe nga ditët e para, djelmoshat u stërviten sot në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Të gjithë lojtarët ishin në dispozicion dhe në formë të mirë.

Kujtojmë që ndeshja kundër Izraelit zhvillohet të shtunën nga ora 15:00 në “Fadil Vokrri”.

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