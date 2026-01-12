Dardan Berisha lëndohet, Peja mbetet pa kapitenin

Klubi basketbollistik Go+Peja e ka konfirmuar përmes një njoftimi zyrtar se kapiteni i skuadrës, Dardan Berisha, ka pësuar lëndim dhe do të jetë jashtë fushave për një kohë të pacaktuar.

Klubi verdhezi i ka uruar Berishës rikuperim të shpejtë dhe rikthim sa më të hershëm në parket, ndërsa mungesa e tij paraqet një humbje të madhe për ekipin në këtë fazë të sezonit.

Sipas informatave jozyrtare, Berisha pritet të mungojë rreth gjashtë javë, raporton gazetarja e Klan Kosovës, Ulpiana Emra.

Basketbollisti më i mirë në Kosovë për vitin 2025 nuk u paraqit as të dielën mbrëma në ndeshjen ndaj Vëllaznimit, të cilën Go+Peja e humbi me rezultat 94:85.

Kapiteni i pejanëve ka qenë një nga lojtarët më stabilë të ekipit këtë edicion, duke dhënë kontribut të vazhdueshëm në të dyja fazat e lojës dhe duke qenë lider i padiskutueshëm i skuadrës.

