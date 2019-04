Danas: Nëse nuk ka marrëveshje Kosovë – Serbi, do të bëhet Shqipëria e Madhe

Gazeta serbe “Danas”, ka shkruar se nëse nuk gjendet një zgjidhje midis Kosovës dhe Serbisë deri në fund të vitit, mund të ndodh “bashkimi i qetë”, i Kosovës dhe Shqipërisë.

Sipas asaj që shkruhet në gazetën serbe, ata i referohen disa burimeve të tyre që kanë komentuar mbi njoftimin e Ministrit të Jashtëm shqiptar se Shqipëria dhe Kosova do të kenë përfaqësues diplomatikë të përbashkët.

“Zyrtarët nga Kosova dhe Shqipëria janë të pakënaqur me sjelljen e Brukselit për disa muaj dhe dyshojnë se ata do të hyjnë në BE ndonjëherë”, thonë burimet diplomatike për Danasin serb.

“Kryeministri shqiptar Edi Rama dhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk e fshehin se duan integrim më të madh të Kosovës dhe Shqipërisë dhe retorika për Shqipërinë e Madhe shpesh ringjallet”, kanë thënë këto burime për Danas.

Siç shkruan e përditshmja serbe, përfaqësues diplomatikë të ndryshëm e interpretojnë mesazhin e fundit të ministrit shqiptar si “përgjigja e drejtpërdrejtë e Tiranës zyrtare ndaj ofensivës diplomatike të autoriteteve serbe”.

Danas shton se nëse problemi i Kosovës mbetet i ngrirë, nuk përjashtohet mundësia e bashkimit të dhunshëm të Kosovës me Shqipërinë.

Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë, Ivica Daçiq nuk deshi të përgjigjet për Danasin në pyetjen nëse Beogradi do të reagojë ndaj njoftimeve të Tiranës. /Lajmi.net/