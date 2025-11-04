Daka: Sipas Kushtetutës, mandatari i dytë duhet të bindë se i ka 61 vota

04/11/2025 22:54

Ish-kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Valdete Daka, në Rubikon të Klan Kosovës e ka komentuar mandatimin e Glauk Konjufcës, për formimin e Qeverisë.

Daka tha se sipas Kushtetutës mandatari i dytë duhet të jap garancë se tashmë i ka votat, 61 të domosdoshme.

“Sepse përndryshe nuk do të kishte logjikë që të ekzistonte mandatari i dytë. Në qoftë se mandatari i parë nuk i ka votat pse i dyti do t’i kishte, përpos nëse ka ndodhur ndonjë zhvillim brenda atyre 10 ditëve”, deklaroi Daka në Klan Kosova.

Nuk dihet ende nëse Konjufca i ka siguruar tashmë 61 vota.

Më 26 tetor, mandatari i parë, kryeministri në detyrë Albin Kurti, dështoi të bëhet kryeministër me kompetenca të plota.

Kurti nuk i mori më shumë se 56 vota.

