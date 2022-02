CS GO: Bad News Eagles fitojnë “Cash Cup”, triumfojnë me rikthim ndaj Ungentium

“Bad News Eagles” pas një starti jo të mirë, arritën të bëjnë përmbysje për të fituar trofeun, shkruan lajmi.net.

Fillimisht u mposhtën në mapin “De Nuke” bindshëm nga kundërshtarët, ku pikët përfundimtare dolën të jenë 9 – 16.

Por, ekipi i ndërtuar nga pesë lojtarët: Gxx, Juanflatrro, Sinnopsy, Sener1 dhe rigoN, bënë përmbysje në dy mapet e tjera për të fituar trofeun.

Mapi “De Mirage” riktheu në lojë “Bad News Eagle”, ku fituan me rezultat të ngushtë 16 – 13, ndërsa fitoren e siguruan në mapin e fundit që doli të jetë “De Ancient”.

Në këtë map, lojtarët tanë dominuan nga fillimi dhe fituan me rezultat 16 – 9.

We take the victory against @ungentium and we are the champions of @ESEA Cash cup ! #bne🦅 pic.twitter.com/mxnSQrFPfZ

— BAD NEWS EAGLES (@_badnewseagles) February 13, 2022