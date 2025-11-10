Cozman po bëhet baba për herë të dytë?

Rrjetet sociale sot janë mbushur me thashetheme që Cozman po bëhet baba për herë të dytë. Por, burime të Prive Klan Kosova, thonë ndryshe. Sipas informacioneve që Prive Klan Kosova ka siguruar nga njerëz shumë afër reperit, lajmi nuk është i vërtetë dhe Cozman nuk pret fëmijë për momentin. Pra, të gjitha ato postime që…

ShowBiz

10/11/2025 08:37

Rrjetet sociale sot janë mbushur me thashetheme që Cozman po bëhet baba për herë të dytë.

Por, burime të Prive Klan Kosova, thonë ndryshe.

Sipas informacioneve që Prive Klan Kosova ka siguruar nga njerëz shumë afër reperit, lajmi nuk është i vërtetë dhe Cozman nuk pret fëmijë për momentin.

Pra, të gjitha ato postime që po qarkullojnë në portale dhe faqe rozë janë siç duket vetëm zhurmë interneti pa asnjë bazë konkrete.

