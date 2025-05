Costa në Tiranë: Dua që vendet e Ballkanit Perëndimor t’i përmbushin kriteret e të anëtarësohen në BE Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, pas takimit në Tiranë me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Ramën, foli edhe për planin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, me theks të veçant Ballkanin Perëndimor. Costa ndër të tjera ka thënë se dëshiron ta sheh Ballkanin Perëndimor në BE. “Jemi duke jetuar momente shumë të veçantë në botë, më…