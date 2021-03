Cole: Ishte njëra nga paraqitjet më të mira të Chelseat që kam parë

“The Blues” arritën të dalin triumfues nga Anfield duke mposhtur Liverpoolin, transmeton lajmi.net.

Chelsea e fitoi ndeshjen me rezultatin 0-1, me golin e Mason Mount min (43′).

Ndërkohë, Ashley Cole, i cili ishte në cilësinë e analistit në “SkySports”, e cilësoi paraqitjen si njërën nga më të mirat që ka parë nga Chelsea.

“Ishte një paraqitje perfekte, ata treguan guxim, dhe përsëri, të shkosh në Anfield dhe të jesh i guximshëm është një gjë e mrekullueshme”, tha Cole.

“Për mua kjo është njëra nga paraqitjet më të mira që kam parë, ishin të qetë me top, iu përmbajtën planit dhe kjo ishte e mrekullueshme./Lajmi.net/

🗣 “It was one of the best performances I’ve seen Chelsea play.”

Ashley Cole says Chelsea put on a perfect performance against Liverpool after their 1-0 win pic.twitter.com/1TYNuWVbRn

— Football Daily (@footballdaily) March 4, 2021