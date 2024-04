Çokollata, alkool dhe cigare, dogana parandalon kontrabandimin e tyre Katër raste të kontrabandimit me mallra nga Serbia janë parandaluar në Mitrovicën Veriore. Sipas njoftimit, janë sekuestruar mallrat si në vijim: Rasti 1: Mallra ushqimore në peshë 220 Kg me vlerë prej 1,400.00 euro. Rasti 2: Mallra ushqimore dhe pije të ndryshme në sasi prej 1,530.7 Kg me vlerë prej 2,400.00 euro. Rasti 3: Çokollata…