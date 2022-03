CNN: Pas katër javësh lufta në Ukrainë po hyn në fazë të re, por më të zymtë

Për shkak të rezistencës që prishi planet e ushtrisë ruse, Rusia është e detyruar të ndryshojë taktikën e saj, shkruan në analizën e saj CNN.

“Për shkak të mungesës së suksesit në fazën tokësore të operacionit ushtarak, armiku vazhdon me sulme me raketa dhe sulme ajrore që synojnë infrastrukturën kryesore ushtarake dhe civile. Ai përdor avionë, raketa me precizitet të lartë dhe një sasi të madhe municionesh”, thuhet në deklaratën e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës të martën.

Tashmë kemi shumë shembuj që tregojnë se rusët po ndryshojnë ngadalë qasjen e tyre, kështu që ndryshe nga fillimi i pushtimit, ata i mbajnë forcat e tyre në një distancë disi më të sigurt, ndërsa synojnë raketat e lëshuara nga vende jashtë hapësirës ajrore të Ukrainës.

Një deklaratë e lëshuar nga Ministria e Mbrojtjes e Rusisë të dielën tha se raketat kryqëzore Caliber u lansuan nga anijet ruse në Detin Kaspik drejt Ukrainës, ndërsa raketat hipersonike Knizhal u lansuan nga një aeroplan në hapësirën ajrore mbi gadishullin e Krimesë, i cili kontrollohet nga Rusia. Objektivat e raketave ishin, siç thonë rusët, një depo e madhe karburanti dhe lubrifikantësh për ushtrinë ukrainase pranë qytetit Kostiantynivka në pjesën jugore të provincës Mykolaiv.

Në një deklaratë të dytë, ushtria ruse konfirmoi se raketat Caliber ishin shkrepur nga Deti i Zi dhe se objektivi i tyre ishte një fabrikë për riparimin e automjeteve të blinduara të Ukrainës. Raketat ruse me precizitet të lartë shënjestruan gjithashtu atë që Rusia e përshkroi si një qendër trajnimi ukrainase pranë Ovruch, në provincën veriore të Zhytomyr.

Një pjesë e mirë e arsyes për përdorimin e sistemeve të tilla raketore të shtrenjta është sigurisht PR – Rusia do të ishte e lumtur të eksportonte një version të ngjashëm të sistemit Caliber në vende të tjera, dhe Knizhal pretendon se është fjala e fundit në teknologji, pasi mund të depërtojë çdo mburojë raketore në botë.

Megjithatë, Ministria Britanike e Mbrojtjes hodhi poshtë pretendimet e Rusisë për pagëzimin e zjarrit të sistemit Knizhal, duke thënë se përdorimi i tij “kishte shumë gjasa të largonte vëmendjen nga fakti se fushata ushtarake tokësore e Rusisë nuk po përparon. Ka shumë pak gjasa që përdorimi i Knizhal të ndikojë ndjeshëm në rezultatin e fushatës ruse në Ukrainë.

Rusia nuk ka pushtuar asnjë qytet të madh

Megjithatë, vlerësime të tilla janë pak ngushëlluese për këdo që e gjen veten në shënjestër të zjarrit rus. Dhjetëra ushtarë u vranë në një sulm me raketa në një kazermë në Mykolayiv të premten dhe raketat ruse me rreze të gjatë goditën disa objektiva larg fushës së betejës – 35 njerëz u vranë në sulmet më 13 mars në një terren stërvitor ushtarak në Yavoriv në Lviv perëndimor. Me atë rast, më shumë se 30 raketa të lëshuara nga avionët që fluturuan mbi Detin e Zi dhe Detin Azov goditën objektivin.

Rusia deri më tani nuk ka arritur të pushtojë asnjë qytet të madh ukrainas – as Kharkiv në verilindje dhe as Odessa në jugperëndim. Edhe qytetet veriore të Sumy dhe Chernivtsi – të dyja pranë kufirit me Rusinë dhe zonës nga ku forcat ruse pushtuan – janë ende nën kontrollin e Ukrainës. Dhe në Kherson, një qytet i mesëm në jug të vendit që është nën kontrollin rus, ushtria ruse është përballur me një problem të ri, pasi banorët e zemëruar mblidhen çdo ditë në sheshin kryesor të qytetit dhe brohorasin ushtarët rusë për të shkuar në shtëpi. Një nga ato tubime përfundoi të hënën pasi ushtarët rusë u detyruan të hapnin zjarr dhe bomba shokuese, në të cilën një person përfundoi me plagë të rënda.

Analistët ushtarakë janë aktualisht të shqetësuar për një tjetër pasojë të kësaj faze të re të luftës – për shkak të dobësimit të përparimit të forcave tokësore ruse, komandantët e tyre po përdorin gjithnjë e më shumë zjarr brutal dhe të rastësishëm në qytetet e Ukrainës.

“Nëse fusha e betejës në Ukrainë kthehet në një ngërç, forcat ruse do të vazhdojnë të bombardojnë qytetet ukrainase, duke shkatërruar dhe vrarë civilë – pavarësisht se forcat ukrainase u shkaktojnë humbje pushtuesve rusë dhe nisin kundërsulme ndaj pozicioneve ruse”, thuhet në analizë të botuar më 19 mars nga Instituti Amerikan për Studimin e Luftës (ISW).

Parashikim i zymtë

Rusët mund të shpresojnë se kjo do të dëmtojë moralin e ukrainasve dhe vendosmërinë e tyre për të vazhduar luftën në rrethana të tilla, sepse në këtë mënyrë rusët demonstrojnë paaftësinë e Kievit për të shtypur plotësisht forcat ruse ose për të ndalur sulmin e tyre me rreze të gjatë, pavarësisht se rusët janë qartësisht të paaftë për të pushtuar qytetet ukrainase. Prandaj, fitorja e Ukrainës në fazën fillestare të pushtimit rus mund të vendosë kushte në terren që do të çojnë në një zgjatje shkatërruese të konfliktit dhe një periudhë të re shumë të rrezikshme në luftë, në të cilën vendosmëria e Ukrainës dhe Perëndimit do të sillet në ekstreme, shkruan CNN.

Këtij parashikimi të zymtë iu bashkuan edhe zyrtarë ukrainas, të cilët filluan të paralajmërojnë për hapjen e mundshme të një fushe të re beteje. Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha dje se kërcënimi i një sulmi nga Bjellorusia në veriperëndim të Ukrainës ishte “i lartë” – pa asnjë shpjegim.

Rajoni Volyn i Ukrainës veriperëndimore kufizohet me Bjellorusinë në veri dhe Poloninë, një anëtare e NATO-s në perëndim. Teorikisht, zona mund t’u shërbejë sulmuesve nga veriu për t’u afruar me Lviv, një qytet strategjik i rëndësishëm në Ukrainën perëndimore që shërben si një qendër kryesore logjistike për qeverinë ukrainase, por edhe për ndihmat humanitare që mbërrijnë në vend. Është gjithashtu një pikë kryesore transiti për civilët që ikin nga dhuna nga pjesë të tjera të vendit.

Rusia e ka përdorur tashmë territorin e Bjellorusisë si trampolinë për pushtim, pasi ishte nga Bjellorusia jugore që forcat ruse nisën një sulm në drejtim të Kievit dhe Ukrainës qendrore. Është e vështirë të thuhet nëse Bjellorusia do të përfshihej aktivisht në luftë në një skenar të tillë. Por Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës ka shprehur tashmë frikën se Rusia aktualisht po sjell trupa rezervë në kufirin ukrainas.

Nëse kjo del të jetë e vërtetë, mund të nxirret shumë prej saj. Nga njëra anë, kjo flet për çmimin e lartë që ushtria ruse ka paguar tashmë për pushtimin për sa i përket viktimave, megjithëse Moska nuk ka njoftuar zyrtarisht ndonjë numër të ri të vdekjeve në Ukrainë që nga 2 marsi, kur pranoi vetëm 498 të vdekur në radhët e saj. Por flet gjithashtu për vullnetin politik të një njeriu – Vladimir Vladimirovich Putin – për të vazhduar të paguajë një çmim të madh për sa i përket jetëve njerëzore dhe kostos së luftës në Ukrainë.