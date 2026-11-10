Çmimi i naftës pati rënie brenda 7 ditëve, por vazhdon furnizimi me çmime tejet të larta
Çmimet i derivateve kanë shënuar një rënie të lehtë në ditët e fundit, pas parasysh ngritjen ekstreme që pati përgjatë vitit të fundit. Krejt kjo nisi si shkak i gjendjes së sigurisë në Lindjen e Mesme dhe faktin se Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi. Por për dallim nga ditët e kaluara, nafta…
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Çmimet i derivateve kanë shënuar një rënie të lehtë në ditët e fundit, pas parasysh ngritjen ekstreme që pati përgjatë vitit të fundit.
Krejt kjo nisi si shkak i gjendjes së sigurisë në Lindjen e Mesme dhe faktin se Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi.
Por për dallim nga ditët e kaluara, nafta sot në vendin tonë është me çmim 1.82 cent për litër e diku 1.85 cent për litër. Nafta në vendin pati një rënie në çmim brenda 7 ditëve në 8.2 cent.
Kurse Benzina është 1.50 cent për litër për 7.1 cent rënie në litër në 7 ditë.
Sipas Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, ky lirimi i lehtë pasqyron rënien e çmimeve në bursat ndërkombëtare. Megjithatë, vlerat mbeten ende relativisht të larta për shkak të tensioneve gjeopolitike në tregun global. Çmimet mund të ndryshojnë në ditët në vijim varësisht nga lëvizjet e importit.
Importuesit dhe Shoqata e Naftëtarëve të Kosovës parashikojnë që çmimi i naftës të pësojë edhe një rënie tjetër të lehtë prej 2 deri në 5 centë për litër brenda kësaj jave.
Ku pritet të mbërrijë çmimi?
Nëse ky trend vazhdon stabil, nafta (dizeli) pritet të ulet nga niveli aktual (1.81 – 1.83 €) dhe të stabilizohet rreth 1.76 € – 1.78 € për litër. Benzina pritet të bjerë afër kufirit prej 1.45 € për litër.
Ditë më parë, ministrja Mimoza-Kusar-Lila ka deklaruar se në rast se çmimi nuk zbritet nga e hëna e tutje do të rikthehet vendosja e çmimit tavan, formë kjo e cila ishte aktive për disa muaj me radhë, transmeton lajmi.net.
Historiku i çmimeve të naftës (dizelit) në Kosovë është karakterizuar nga këto faza kryesore:
- Periudha e Stabilitetit (Para vitit 2022): Për një kohë të gjatë (duke përfshirë vitet e pandemisë), çmimet e naftës në Kosovë silleshin në nivele të ulëta, kryesisht mes 0.85 € dhe 1.20 € për litër.
- Kriza e parë e madhe (Viti 2022): Pas nisjes së luftës në Ukrainë, çmimet shënuan rritje rekord për atë kohë. Për herë të parë në histori, nafta arriti nivelet 1.82 € – 1.90 € për litër gjatë muajit qershor 2022.
- Stabilizimi i përkohshëm (2023 – Fillimi i 2026): Gjatë kësaj periudhe tregu pësoi një rënie dhe stabilizim relativ, ku nafta ra në 1.15 € – 1.35 € për litër, ndërsa benzina ra në rreth 1.17 € – 1.25 € për litër.
- Kriza e dytë gjeopolitike (Viti 2026): Shpërthimi i konflikteve të reja në Lindjen e Mesme dhe tensionet rreth Ngushticës së Hormuzit gjatë vitit 2026 sollën një valë të re shtrenjtimi. Gjatë këtij viti, çmimet thyen çdo rekord të mëparshëm, duke kapërcyer kufirin psikologjik dhe duke arritur rekordin historik prej rreth 1.94 € – 2.03 € për litër në pika të caktuara./Lajmi.net/