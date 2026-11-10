Betim Fazliji i bashkohet Kombëtares së Kosovës, në dispozicion të Franco Fodës për dy ndeshjet e radhës
Futbollisti i St. Gallenit, Betim Fazliji, i është bashkuar Kombëtares së Kosovës, duke u vënë në dispozicion të përzgjedhësit Franco Foda për dy ndeshjet e këtij muaji. Lajmi është bërë i ditur nga Federata e Futbollit e Kosovës (FFK), përmes një njoftimi, ku ka konfirmuar ardhjen e futbollistit në kampin e Dardanëve. Fazliji pritet të…
Sport
Futbollisti i St. Gallenit, Betim Fazliji, i është bashkuar Kombëtares së Kosovës, duke u vënë në dispozicion të përzgjedhësit Franco Foda për dy ndeshjet e këtij muaji.
Lajmi është bërë i ditur nga Federata e Futbollit e Kosovës (FFK), përmes një njoftimi, ku ka konfirmuar ardhjen e futbollistit në kampin e Dardanëve.
Fazliji pritet të jetë në dispozicion të përfaqësueses për përballjet ndaj Izraelit dhe Irlandës.
FFK-ja e ka mirëpritur futbollistin me mesazhin: “Mirë se vjen, Betim!” /Lajmi.net/