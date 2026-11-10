Betim Fazliji i bashkohet Kombëtares së Kosovës, në dispozicion të Franco Fodës për dy ndeshjet e radhës

Futbollisti i St. Gallenit, Betim Fazliji, i është bashkuar Kombëtares së Kosovës, duke u vënë në dispozicion të përzgjedhësit Franco Foda për dy ndeshjet e këtij muaji. Lajmi është bërë i ditur nga Federata e Futbollit e Kosovës (FFK), përmes një njoftimi, ku ka konfirmuar ardhjen e futbollistit në kampin e Dardanëve. Fazliji pritet të…

Sport

10/11/2026 10:44

Futbollisti i St. Gallenit, Betim Fazliji, i është bashkuar Kombëtares Kosovës, duke u vënë dispozicion përzgjedhësit Franco Foda për dy ndeshjet e këtij muaji.

Lajmi është bërë i ditur nga Federata e Futbollit e Kosovës (FFK), përmes një njoftimi, ku ka konfirmuar ardhjen e futbollistit kampin e Dardanëve.

Fazliji pritet jetë dispozicion përfaqësueses për përballjet ndaj Izraelit dhe Irlandës.

FFK-ja e ka mirëpritur futbollistin me mesazhin: “Mirë se vjen, Betim!” /Lajmi.net/

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